Von Henning Otte





Stuttgart - Die Nachricht schlug in der CDU-Fraktion in Stuttgart ein wie eine Bombe. „Bundespräsident Köhler will nicht in der Bundesversammlung wählen.“ Wie jetzt? Die Landtagsfraktion hatte Köhler doch kurz vorher erst nominiert. Ganz oben steht der in Ludwigsburg aufgewachsenen Präsident auf der Liste für die Bundespräsidentenwahl am 23. Mai, wo er sich hätte selbst wählen können. Und nun: Pustekuchen! Wie zerknirscht man in der Fraktion über die Absage ist, zeigt das Wörtchen „soeben“ in der offiziellen Erklärung. „Soeben“ und leider nicht früher hat man in Stuttgart davon erfahren. „Wir respektieren selbstverständlich diese Entscheidung unseres Staatsoberhaupts“, heißt es da weiter. Dabei hätten die Schlagzeilen zur Nominierung der Wahlfrauen und -männer ganz anders lauten können. Zum Beispiel: „CDU in Baden-Württemberg will Köhler durchboxen“ - schließlich hat die Fraktion die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich (32) aus Karlsruhe für die Bundesversammlung engagiert.

Doch Köhler machte einen Strich durch die Rechnung. Die Absage ist vor allem deswegen überraschend, weil die Fraktionen immer großen Wert darauf legen, die Nominierung mit den Betroffenen genau abzusprechen. Aber CDU-Fraktionschef Stefan Mappus wird trotz der Panne die Zähne zusammenbeißen müssen. Elf Wochen vor der Wahl würde jede Kritik aus den eigenen Reihen den Amtsinhaber beschädigen.

Schließlich ist Köhlers Sieg gegen die SPD-Kandidatin Gesine Schwan nicht vollkommen gesichert. Zwar haben Union und FDP in der Bundesversammlung die meisten Stimmen, aber nicht die absolute Mehrheit, die in den ersten beiden Wahlgängen zur Wiederwahl Köhlers erforderlich ist. Im dritten Wahlgang würde dann aber die relative Mehrheit reichen - vorausgesetzt alle von Union und FDP nominierten Wahlfrauen und -männer wählen ihn.

Überraschung Halmich

Eine zweite Überraschung ist die Kür Halmichs. Bis zuletzt hatten sich Gerüchte gehalten, die Union setze vor allem auf Politprofis. Diese Vermutung geht unter anderem auf eine Äußerung von CSU-Chef Horst Seehofer zurück, der erklärt hatte, seine Partei werde in diesem Jahr nicht auf „Paradiesvögel“ setzen. Damit meinte er offensichtlich Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die 2004 als CSU-Wahlfrau für SPD-Kandidatin Schwan gestimmt hatte. Außerdem setzt die Südwest-CDU noch auf zwei weitere Prominente: Sterne-Koch Harald Wohlfahrt und Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt. „Wir gehen natürlich davon aus, dass die Nominierten für Herrn Köhler stimmen“, sagte ein Sprecher der CDU-Fraktion zu der Liste von 39 Personen. Dagegen geht die FDP auf Nummer sicher und entsendet nur Politprofis.

Die Opposition schickt unter anderem Schauspieler in die Wahl. Die SPD vertraut Walter Sittler, die Grünen der Mimin und Sängerin Jasmin Tabatabai. Unter den 22 Wahlmännern und -frauen für die SPD sticht auch noch der Präsident des VfB Stuttgart, Erwin Staudt, hervor. Die Grünen haben ihre Nominierung unter das Motto „Integration braucht Vorbilder“ gestellt: Sechs der neun Grünen-Wahlmänner und Wahlfrauen haben Wurzeln im Ausland und einen Bezug zum Ländle. So hat Tabatabai vier Jahre in Stuttgart studiert.