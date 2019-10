Berlin (dpa)Für die Auswahl des nächsten Kanzlerkandidaten der Union hat der CDU-Kreisverband Esslingen (Baden-Württemberg) einen Antrag auf eine Mitgliederbeteiligung gestellt. «Sollte es mehrere Bewerber für die Position des Kanzlerkandidaten/ der Kanzlerkandidatin geben, (...) so führt die CDU Deutschlands im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl eine Mitgliederbefragung zur Kanzlerkandidatur durch», heißt es in dem Antrag zum Bundesparteitag im November in Leipzig, wie das «Redaktionsnetzwerk Deutschland» berichtet. Es ist dem Bericht zufolge der erste Antrag dieser Art von einem CDU-Kreisverband. Der Antrag liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Junge Union will den Kanzlerkandidaten von CDU und CSU per Urwahl bestimmen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist dagegen. Auch der CSU-Parteitag lehnte den Vorschlag am Wochenende ab.

In dem Antrag der CDU-Kreisverbands Esslingen heißt es, die CSU solle im Fall mehrerer Kandidaturen zu einer gemeinsamen Mitgliederbefragung aufgefordert werden. Die CDU habe sich 2017 «als Mitmachpartei» definiert, die «jedem Mitglied unmittelbare Beteiligungsrechte» biete. Der Kreisvorstand habe mit großer Mehrheit für den Antrag votiert, sagte der Kreisvorsitzende Thaddäus Kunzmann der dpa.

Der Bundesparteitag findet am 22. und 23. November statt. Mitgliederbefragungen sind laut CDU-Statuten auch bei Personalfragen zulässig.