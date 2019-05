Weingarten (dpa/lsw)Auf die Frage, wie er selbst seine Wiederwahl einschätzt, bleibt Thomas Strobl nüchtern. Das Ergebnis sei «stabilisierend», sagt der Landeschef beim CDU-Parteitag in Weingarten. Ob er zufrieden sei, darum gehe es ja nicht. «Ich kann meine Arbeit weitermachen.» Zuvor hatten die gut 300 Delegierten ihrem Landeschef mit 83,3 Prozent ein mäßiges Ergebnis beschert. Kein Desaster, aber auch kein Durchmarsch. Gegenkandidaten gab es keine.

Vor der Wahl war Strobl noch in die Offensive gegangen. Die Diskussionen der letzten Wochen seien nicht spurlos an ihm vorübergegangen, sagte er. «Man überlegt, wägt ab, man zweifelt - manchmal ist man verzweifelt.» Strobl ist umstritten in den eigenen Reihen. Das spürt er, auch wenn sich bislang kaum einer seiner Kritiker aus der Deckung traut. Aber es brodelt in der Partei. Viele trauen Strobl nicht zu, die CDU zu alter Stärke zu führen und 2021 einen Wahlkampf gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu gewinnen.

Strobl schnitt deutlich schlechter ab als 2015

Strobl schnitt zwar etwas besser ab als bei seiner letzten Wiederwahl 2017 (82 Prozent), aber deutlich schlechter als 2015 (97,86 Prozent) und 2013 (87,3 Prozent). In Weingarten bestätigt sich: Die CDU ist keine Partei der offenen Revolte - schon gar nicht kurz vor der wichtigen Kommunal- und Europawahl am 26. Mai. Der Landesverband will ein Signal der Geschlossenheit senden. Den 20 000 Kandidaten, die sich im Land um ein kommunales Mandat bewerben, soll kein Bein gestellt werden.

Die 83 Prozent werden ganz unterschiedlich interpretiert. Im Strobl-Lager heißt es, dass man sich ja leicht verbessert habe zu 2017 - trotz des Dauerfeuers gegen seine Person. Strobl-Kritiker sagen, dass man mit dem Ergebnis lediglich ein paar Wochen Ruhe bewirken wollte. Danach werde die Personaldebatte sowieso aufbrechen.

Die restlichen Spitzenpositionen im Landesvorstand - der für zwei Jahre amtiert - blieben nahezu unverändert. Als stellvertretende Landesvorsitzende wurden Thorsten Frei (85,1 Prozent), Daniel Caspary (81,5 Prozent) und Annette Widmann-Mauz (65,9 Prozent) wiedergewählt. Generalsekretär Manuel Hagel (CDU) wurde mit 78,4 Prozent im Amt bestätigt. Lediglich im Amt des Schatzmeisters gab es einen Wechsel: Claus Paal trat nicht mehr an, als Nachfolger wurde Ulrich Zeitel mit 92,3 Prozent der Stimmen gewählt.

Strobl führt den CDU-Landesverband seit 2011. Er ist der erste Landesvorsitzende, der nicht zugleich auch Ministerpräsident ist oder die direkte Aussicht darauf hat, es zu werden. Viele räumen Kultusministerin Susanne Eisenmann größere Chancen bei einer Spitzenkandidatur 2021 ein. Sie wird in Weingarten mit 83,4 Prozent als Beisitzerin im Präsidium bestätigt - ein Ergebnis auf Höhe von Strobl. Bei Eisenmanns Wahl ins Präsidium 2017 waren es allerdings noch knapp 92 Prozent.

"Ich kann Strobl nicht mehr hören"

Die offene Konfrontation wagt in Weingarten niemand. So mancher stimmt aber mit geballter Faust in der Tasche ab. Und hinter vorgehaltener Hand wird fleißig gelästert. «Ich kann Strobl nicht mehr hören», sagt ein Delegierter. Dem Landeschef wird vorgeworfen, sich zu wenig von Kretschmann abzusetzen, zu viele Kompromisse auf Kosten der CDU einzugehen. Die Grünen liegen in Umfragen derzeit weiter rund vier Prozent vor der CDU. SPD-Generalsekretär Sascha Binder spricht von einer Gnadenfrist für Strobl. «Um nicht kopflos in die Europa- und Kommunalwahl zu schlittern», betont er.

Ministerin Eisenmann bringt sich derweil intern in Stellung gegen Strobl. Die beiden kennen sich seit Jahrzehnten, Strobl hievte sie ins Kultusministerium. Von Freundschaft ist nicht mehr viel zu spüren angesichts des sich zuspitzenden Konkurrenzkampfs. Wird Strobl aufgeben? Oder kommt es zur offenen Auseinandersetzung, gar einer Mitgliederbefragung? Wer geht ins Rennen 2021?

Strobl wolle kämpfen

«Alles zu seiner Zeit», so lautet Strobls Angebot an seine Kritiker. In Weingarten gehe es nur um den Landesvorsitz - nicht mehr und nicht weniger. Gleichzeitig hört sich Strobls Bewerbungsrede an wie eine Kampfansage. «2021, liebe Freundinnen und Freunde, da jagen wir die Grünen aus der Villa Reitzenstein», ruft er. Er wolle kämpfen für seine Partei. So klingt keiner, der noch zurückziehen will.

Inhaltlich geht es an diesem Wochenende unter anderem um die bundesweit nötige Reform der Grundsteuer. Die Delegierten stimmten am Samstag für ein Bundesgesetz mit einfachen und transparenten Kriterien sowie eine Öffnungsklausel für eigene Ländergesetze. «So stärken wir Föderalismus und Subsidiarität und können eine für unser Land passende Regelung umsetzen», heißt es in dem beschlossenen Antrag.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten kommunalen Einnahmen. Sie wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke sowie auf landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen erhoben und über die Nebenkosten auch an Mieter weitergegeben. Wegen veralteter Bemessungsgrundlagen verlangt das Bundesverfassungsgericht eine Neuregelung der Grundsteuer bis Ende 2019.

Nach den Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sollen bei der Berechnung der Grundsteuer in Zukunft vor allem der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielen. Bayern will ein Flächenmodell, bei dem sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche orientiert - sowie eine Öffnungsklausel, mit der die Bundesländer abweichende Grundsteuerregeln einführen könnten.