Heilbronn (dpa/lsw) - An einer Wehranlage über dem Neckar im Heilbronner Stadtteil Horkheim haben sich am Mittwochnachmittag wieder Umweltaktivisten abgeseilt. Nach Polizeiangaben wollten die zwei Atomkraftgegner mit einem Banner gegen den Transport von hoch radioaktivem Atommüll auf dem Neckar protestieren. Allerdings fährt der Schubverband noch in einiger Entfernung auf Horkheim zu. Gestoppt werden musste er daher noch nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge sind aber speziell geschulte Kräfte eingetroffen, um die Demonstranten loszumachen.

Schon am Vormittag hatten Aktivisten der Umweltschutzorganisation Robin Wood mit einer Protestaktion in Bad Wimpfen den Schiffstransport mit Atommüll auf dem Neckar vorübergehend gestoppt. Vier Aktivisten hatten sich mit einem großen Transparent von einer Brücke abgeseilt. Sie wurden von speziell geschulten Polizisten abgeseilt.

Das Schiff mit Castor-Behältern hatte am frühen Morgen in Obrigheim Richtung Neckarwestheim abgelegt. In Heilbronn kam es zu einer kleineren Demonstration gegen den Transport auf der Wasserstraße. Atomkraftwerkgegner halten das für unsicher. Außerdem kritisieren sie den Transport des gefährlichen Atommülls solange es noch keine langfristigen Lagermöglichkeiten gibt.

