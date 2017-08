Loßburg (dpa/lsw) - Mehr als vier Kilo Cannabis im Wert von mindestens 40 000 Euro hat die Polizei in einem Haus in Loßburg (Kreis Freudenstadt) entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten am Sonntag zunächst das Auto eines 55-Jährigen und seines 25-jährigen Sohnes kontrolliert. Darin stellten sie ein Kilo Cannabis sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Hauses stießen die Polizisten auf eine professionell ausgestattete Indoor-Plantage, in der 450 Pflanzen gewerbsmäßig angebaut worden waren. 300 waren bereits abgeerntet. In einem weiteren Haus der Männer im Kreis Calw wurden 2,4 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Gegen sie wird nun wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt.

