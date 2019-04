In einigen Städten kostet es empflindlich mehr, Dinge einfach auf die Straße zu werfen. In Stuttgart zahlt man künftig rund 100 Euro für Zigarettenkippen oder Kaugummis. In Mannheim kosten Letztere gar 250 Euro. Richtig so?

Sehr gut! Dann lernen es jetzt hoffentlich alle! Diese Strafen sind völlig überzogen! Bevor die Städte bestrafen, sollten sie erstmal ihrer Pflicht nachkommen, ausreichend Mülleimer aufzustellen und auch zu leeren!