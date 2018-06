Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Fahren mit Bussen und Bahnen in der Region Stuttgart wird vom April 2019 an einfacher und günstiger. Die größte Tarifreform in der Geschichte des Verkehrsverbunds VVS ziele dabei vor allem auf die Vermeidung von Autoverkehr und damit die Verbesserung der chronisch mit Schadstoffen belasteten Luft in der Landeshauptstadt, betonte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) sprach von einem weiteren Signal dafür, dass «wir hier alles tun, um die Luft zu verbessern.»

Bis zu 30 Prozent günstiger

Das Land unterstütze die Tarifreform deshalb in den nächsten sechs Jahren mit bis zu 42 Millionen Euro, sagte Hermann. Die Fahrten in den mit Feinstaub und Stickoxiden stark belasteten Talkessel werden den Angaben zufolge zum Teil bis zu 30 Prozent günstiger. Auch Monats- und Jahrestickets kosten weniger. Laut VVS wird kein Fahrgast schlechter gestellt als bisher - das sei Ziel der Reform gewesen.

Nur noch fünf Zonen

Aus den teils recht verwirrenden 52 Tarifzonen bis in die Landkreise um die Landeshauptstadt hinein werden fünf Ringzonen. Die Kosten der Reform durch die günstigeren Tickets bezifferte Oberbürgermeister und VVS-Aufsichtsratschef Kuhn mit 42 Millionen Euro pro Jahr. Was nach Abzug des Landeszuschusses übrig bleibt, teilen sich die Stadt und die Kreise Esslingen, Ludwigsburg, Rems-Murr und Böblingen. Steigen viele um, könne durch Mehreinnahmen auch weniger nötig sein, hieß es.

Entscheidung im Sommer

Hermann sprach vom «großen Wurf», Kuhn vom «großen Tag». Er erwarte einen deutlichen Schub für den Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen. Der VVS rechnet mit elf Millionen Fahrten pro Jahr mehr. Im Sommer sollen die diversen Gremien - von den Kreistagen bis zum Stuttgarter Gemeinderat - die Reform verabschieden. Die neuen Tarife würden dann ab April 2019 gelten. Besitzer mit einem Dauerkarten-Abo müssten gar nichts tun, die Umstellung erfolge automatisch, hieß es.

Hatte Stuttgart mit seinem Tarifen bisher bundesweit recht hohe Preise, brüstet sich der VVS jetzt mit dem in Zukunft günstigsten Erwachsenen-Einzelticket der zehn größten Städte Deutschlands. 2,50 Euro kostet dann eine Fahrt in der zukünftig einheitlichen Stuttgarter-Stadtzone. In Berlin etwa kostet das günstigste Einzelticket nach Angaben des VVS derzeit 2,80 Euro, in Köln und München sogar 2,90 Euro.