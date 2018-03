Anzeige

WolfschlugenDie Bläser des Musikvereins spielten ein Stück nach dem anderen und der Sekt wurde auch schon langsam warm: Die rund 100 Gäste, die gestern Abend den Wahlausgang im Wolfschlugener Rathaus live miterleben wollten, wurden auf eine lange Geduldsprobe gestellt. Erst um 19.15 Uhr verkündete Vizebürgermeister Karl Münzinger, was kaum jemand bezweifelt hatte: Matthias Ruckh wurde für weitere acht Jahre zum Rathauschef der Fildergemeinde gewählt. Doch der erwartete glänzende Sieg wurde es für den Amtsinhaber nicht. Denn er kam „nur“ auf 86,94 Prozent der Stimmen. Ruckhs einzige Gegenkandidatin Fridi Miller, die sich in 50 Kommunen im Land für das Amt der Bürgermeisterin bewirbt und noch viel lieber Bundeskanzlerin werden würde, heimste immerhin 97 Stimmen ein (4,76 Prozent). Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als die 48-jährige Sindelfingerin vor gut einer Woche nicht einmal persönlich zur Kandidatenvorstellung erschienen war. Hinzu kamen 169 weitere Protestwähler, die dem amtierenden Bürgermeister ihre Stimme versagten und andere Namen auf den Wahlzettel schrieben.

Auch wenn das Ergebnis für ihn hätte besser ausfallen können, grämte sich Matthias Ruckh nicht. Er wertete das Votum als „Bestätigung meiner bisher geleisteten Arbeit und als große Motivation für die kommende Amtszeit“. Dass immerhin 41,21 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gegangen sind, sieht der 47-Jährige auch als Zeichen dafür, dass in Wolfschlugen ein großes Interesse an der Kommunalpolitik besteht. Ruckh feierte den Wahlsieg zusammen mit seiner Frau Kirsten und seinen fünf Kindern. Vor acht Jahren hatte er von Ottmar Ehmhardt, der 32 Jahre im Amt war, den Chefsessel im Wolfschlugener Rathaus übernommen. Zuvor war Ruckh Ortsvorsteher in Raidwangen und Reudern.

Sein Beruf mache ihm viel Freude, sagte der wiedergewählte Bürgermeister. Die zweite Amtsperiode will er mit dem gleichen Elan angehen wie die erste. „Er packt viel an“, sagte Vizebürgermeister Münzinger im EZ-Gespräch zu Ruckhs Arbeit im Gemeinderat. „Bei uns wurde noch nie so viel gebaut.“ Eines der großen Projekte der vergangenen Jahre war die Gasversorgung der 6400-Einwohner-Gemeinde. In Teilbereichen des Ortes wurden Glasfaserkabel für eine schnellere Internetversorgung verlegt. Auf diesem Gebiet gebe es noch viel zu tun, sagte der Rathauschef. In der Ortsmitte sind ein Ärztehaus und seniorengerechte Wohnungen geplant. Außerdem soll ein Pflegestützpunkt errichtet werden. Am Ortsausgang Richtung Sielmingen soll ein neues Baugebiet geschaffen werden. Das rund sechs Hektar große Gebiet, das Mahdenäckerländer heißen wird, soll Zug um Zug entwickelt werden und auch Menschen mit kleinerem Geldbeutel Wohnraum bieten. Für das neue Baugebiet werde vermutlich eine weitere Kindertagesstätte benötigt, so Ruckh. Geplant sei ferner ein Pflegeheim.

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl: Wahlberechtigte: 5091. Abgegebene Stimmen: 2098. Gültige Stimmen: 2037. Ungültige Stimmen: 61. Wahlbeteiligung: 41,21 Prozent. Matthias Ruckh: 1771 Stimmen (86,94 Prozent). Fridi Miller: 97 Stimmen (4,76 Prozent). Sonstige: 169 Stimmen (8,29 Prozent).