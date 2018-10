Anzeige

Brigachtal (dpa/lsw)Eine Autofahrerin ist einer Zehnjährigen über den Fuß gefahren und hat das Mädchen dabei verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die 75-Jährige am Samstagabend neben einem Bus gewartet, bis alle aussteigenden Kinder eine Parkplatzzufahrt in Brigachtal (Schwarzwald-Baar-Kreis) überquert hatten. Dann fuhr sie los. Die Zehnjährige sei jedoch als Nachzüglerin hinter dem Bus hervorgekommen und habe nicht auf die Straße geschaut, sagte ein Sprecher. Das Mädchen lief vors Auto. Trotz Vollbremsung der Seniorin geriet der linke Fuß des Mädchens unter den Reifen. Rettungskräfte brachten die Zehnjährige in eine Klinik. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.