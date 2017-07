Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate formen am 20.07.2017 auf dem Marktplatz in Heidelberg (Baden-Württemberg) Brezeln, rechts beobachtet Bäcker Andreas Göbes die Szene.

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate formen am 20.07.2017 auf dem Marktplatz in Heidelberg (Baden-Württemberg) Brezeln, rechts beobachtet Bäcker Andreas Göbes die Szene. Foto: Thomas Kienzle

Heidelberg (dpa) - Nach einem Besuch auf dem Uni-Campus zum Start haben Prinz William und Herzogin Kate am Donnerstagmittag das Heidelberger Rathaus besucht und sind durch die teilweise abgesperrte Altstadt spaziert. Auf einem deutsch-britischen Markt übten sich die jungen Royals dann im formen von Brezeln. „Bitte achten Sie auf Ihre Krawatte“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt, Eckart Würzner, zu William.

Rund 300 geladene Ehrengäste auf dem Marktplatz, darunter die Heidelbergerin und frühere Schwimmerin Franziska van Almsick, trugen kleine Anstecker mit gekreuzter deutscher und britischer Fahne am Revers. Auf der Speisekarte: Fish and Chips und Currywurst. William fragte einen Winzer, ob er immer Wein trinken müsse - und kommentierte dann: „That's a hard job!“habe.“

