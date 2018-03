Anzeige

Stuttgart (lsw) - Die SPD-Vorsitzende Leni Breymaier kämpft im Wahlkreis Aalen-Heidenheim um ein Direktmandat für den Bundestag. Die SPD nominierte sie gestern in Oberkochen (Ostalbkreis) mit 97 Prozent der Stimmen, wie ein Parteisprecher in Stuttgart sagte. Allerdings hatte die SPD 2013 kein einziges Direktmandat in Baden-Württemberg geholt. Sämtliche Abgeordnete zogen über die Landesliste ein. Die Aufstellung der Liste für die Bundestagswahl 2017 steht noch an. Breymaier will dann Spitzenkandidatin sein.

Derzeit sind 20 Abgeordnete der Südwest-SPD im Bundestag vertreten. Die ehemalige Verdi-Landesbezirksleiterin Breymaier war im Oktober zur neuen SPD-Landeschefin und somit zur Nachfolgerin von Nils Schmid gewählt worden.