Mühlacker (dpa/lsw) - Beim Brand eines Busses in Mühlacker (Enzkreis) ist der Fahrer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Bus am Samstag wohl wegen eines technischen Defekts im Bereich des Motors in Brand geraten. Der Fahrer versuchte daraufhin, das Feuer zu löschen. Dabei zog er sich demnach eine leichte Rauchvergiftung zu. Zur Schadenshöhe und zu weiteren Details konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen sei sonst niemand im Bus gewesen, sagte der Sprecher. Wohin der Bus unterwegs war, war zunächst unklar.