Oberriexingen (dpa/lsw) - Was für ein Ärgernis nach ihrem „schönsten Tag des Lebens“: Einem Brautpaar in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) sind auf der Hochzeitsfeier alle Geldgeschenke gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Dieb am Sonntag in das Vereinsheim eingebrochen, in dem die Feier stattfand. Dort hatte das Brautpaar die Geschenke am Morgen nach ihrer Hochzeitsfeier zurückgelassen. Als es am Nachmittag zurückkam, war das ganze Geld verschwunden. Wie viel geklaut wurde, war nicht bekannt.