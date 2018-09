Anzeige

Grenzach-Wyhlen (dpa/lsw) - In Grenzach-Wyhlen (Landkreis Lörrach) ist am Mittwoch eine Gartenhütte abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein Zeuge den Brand in den frühen Morgenstunden bemerkt, weil im Inneren der Hütte gelagerte Gaskartuschen explodiert waren. Die Ermittler gingen zunächst von Brandstiftung aus. Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden zwischen 5000 Euro und 10 000 Euro.