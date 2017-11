Anzeige

Gschwend (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Gschwend (Ostalbkreis) sind am Sonntagmorgen ein Wohnhaus sowie eine Scheune zerstört worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund eine halbe Million Euro. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte auf der Terrasse des Wohnhauses ein Palettenstapel aus zunächst nicht bekannter Ursache Feuer gefangen. Die an das Haus angrenzende Scheune und das darin gelagerte Heu gerieten daraufhin ebenfalls in Brand. Beide Gebäude brannten vollständig nieder.