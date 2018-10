Anzeige

Lahr (dpa/lsw)Die Walter-Korb-Sporthalle in Lahr (Ortenaukreis) ist am Montagabend abgebrannt. Vermutlich hatten Jugendliche im Eingangsbereich der Sporthalle gezündelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Da die Sporthalle abgerissen werden sollte, kann nach Angaben der Polizei keine Aussage zur Höhe des Schadens gemacht werden. Wer hinter der Brandstiftung steckt, soll nun ermittelt werden. Hierfür werde unter anderem die Nachbarschaft befragt, so der Polizeisprecher.