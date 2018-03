Anzeige

Ravensburg (dpa/lsw) - Mit einem großen Aufgebot der Feuerwehr ist am Samstag ein Brand in der Ravensburger Sankt-Jodok-Kirche gelöscht worden. Ein Brandbekämpfer sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Als das Feuer um 12.16 Uhr gemeldet worden sei, hätten sich keine Menschen mehr in der Kirche aufgehalten. In dem Gebäude kam es nach Angaben der Feuerwehr zu starkem Rauch.

Das Feuer habe sich vor allem im Dach ausgebreitet. Insgesamt seien mehr als 200 Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Am Nachmittag waren noch Nachlöscharbeiten und die Räumung von Brandschutt im Gange. Zu den Ursachen des Brandes und dem Ausmaß der Schäden gab es zunächst keine Angaben.