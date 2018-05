Anzeige

Waiblingen (dpa/lsw) - Eine Industriehalle ist am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Waiblingen in Flammen aufgegangen. Eine riesige Rauchwolke breitete sich aus und war auch aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar. Nach Polizeiangaben wurde das Gelände weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr rückte an. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Über Verletzte konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Wir berichten weiter.

+++ Die Polizei bittet Bewohner in Waiblingen und Umgebung die Fenster zu schließen, und Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Das Warngebiet wird auf das Stadtgebiet Stuttgart und auf Fellbach erweitert. +++

Aktuelle Warnhinweise finden Sie hier...