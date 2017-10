Anzeige

Hohberg (dpa/lsw) - Ein Feuer in Hohberg im Ortenaukreis hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, standen in der Nacht zum Samstag ein Dachstuhl, eine Garage und zwei Fahrzeuge in Flammen. Neun Bewohner der betroffenen Häuser flüchteten ins Freie. Sie kamen bei Freunden und Verwandten unter. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache und der genaue Schaden waren zunächst nicht bekannt.