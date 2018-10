Anzeige

Nordheim (dpa/lsw)Bei einem Brand in der Werkshalle einer holzverarbeitenden Firma in Nordheim (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden von mindestens 250.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Mittwochabend von Anwohnern bemerkt worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen. Um das Feuer in der Zwischendecke zu bekämpfen, mussten die Einsatzkräfte allerdings das Dach des Gebäudes öffnen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Zur Brandursache konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.