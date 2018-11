Anzeige

Mannheim (dpa/lsw)Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim sind am Mittwochabend zwei Frauen durch Rauchgas leicht verletzt worden. Das Gebäude musste evakuiert werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch das in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochene Feuer sei das Haus so stark beschädigt worden, dass es unbewohnbar sei. Die Mieter wurden in einem Hotel untergebracht. Die 38-jährige Mieterin der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, und deren Nachbarin mussten ärztlich versorgt werden. Der Schaden liegt nach Schätzung der Polizei im Millionenbereich. Die Brandursache ist noch unklar.