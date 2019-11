Waiblingen (dpa/lsw)In einer Produktionshalle einer Textilfirma in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat es am Mittwochabend gebrannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 80.000 bis 100.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Brandursache war zunächst unbekannt - die Polizei ermittele in alle Richtungen. Ein Fußgänger hatte nach Betriebsschluss die Flammen durch ein Fenster wahrgenommen. Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften vor Ort.