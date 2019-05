Langenargen (dpa/lsw)Der Motor gibt ein brummendes Geräusch von sich und lässt langsam eine Metallkonstruktion in den Bodensee hinab. Ganz gemächlich taucht sie durch ein Loch inmitten einer Plattform, die rund zwei Kilometer südlich der Gemeinde Hagnau im Wasser schwimmt. Kurze Zeit kann man ihr noch nachschauen, dann verschwindet sie im grünen Bodenseewasser - die Konstruktion soll rund 200 Meter in die Tiefe sinken und dann auf dem Seegrund die Grundlage für ein neuartiges und mobiles Bohrsystems bilden, mit dem Wissenschaftler Sedimentproben aus großer Tiefe gewinnen wollen.

Das Forscherteam um Antje Schwalb von der Technischen Universität (TU) Braunschweig beobachtet an diesem Mittwoch genau, wie die Konstruktion im Wasser versinkt. Seit rund einer Woche ist die Plattform im Bodensee, und eigentlich hätten die ersten Bohrungen schon längst beginnen sollen, sagt Schwalb. Aber eine starke Strömung unter Wasser habe technische Probleme verursacht, durch die sich die Tests verzögert hätten. Nun sind die Forscher noch damit beschäftigt, die gesamte Konstruktion aufzubauen.

Denn das Bohrsystem, dessen Entwicklung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 1,1 Millionen Euro gefördert wird, ist komplex: Auf der Metallplatte, die auf dem Seegrund liegt, wird ein Trichter aufgesetzt, durch den ein Bohrrohr geführt wird. An dessen Ende befindet sich wiederum ein Trichter, durch den ein weiteres Rohr eingeführt wird, das schließlich die Sedimentproben aus dem Boden entnehmen soll. Mit einem hydraulischen Hammer, der das zweite Rohr Stück für Stück weiter in den Seeuntergrund schiebt, gelangt man so in große Tiefen - und zwar ohne große Erschütterung und Lärm. Das äußere der beiden Rohre sorgt wiederum dafür, dass das Loch im Seegrund offen bleibt und sich nicht wieder verschließt.

Das neue Verfahren ist nach Angaben von Projektleiterin Schwalb weltweit einzigartig und soll eine Lücke füllen, die es momentan bei der Gewinnung von Sedimentproben gibt: Zwischen sehr kleinen Bohrsystemen, die nur in geringere Tiefen vordringen können, und sehr großen Systemen, die teuer und aufwendig zu betreiben sind. «Unser gesamtes System kann in vier Containern verstaut werden und so weltweit zum Einsatz kommen», sagt die Wissenschaftlerin.

Der Bodensee sei für die Tests deshalb ausgesucht worden, weil der Prototyp in einer Umgebung mit mindestens 200 Metern Wassertiefe erprobt werden sollte, sagt Projekt-Mitarbeiter Ulli Raschke von der TU Braunschweig. «Das bietet in Deutschland nur der Bodensee.» Allerdings sollen die Proben, die bei den Tests gewonnen werden, auch wissenschaftlich genutzt und von den Universitäten in Konstanz und Bern untersucht werden. «Wir haben hier schon viele Sedimentkerne, aber eher mit zehn Metern Länge. Jetzt bohren wir zudem an anderer Stelle, wo mehr Sedimente vorhanden sind», sagt Martin Wessels vom Institut für Seenforschung in Langenargen. Quasi als Nebenerzeugnis könnten dabei auch neue Erkenntnisse über den Bodensee entstehen.

Denn für die Wissenschaftler sind solche Sedimentproben aus großer Tiefe besonders aufschlussreich: Mit den Bohrkernen können unter anderem geologische, geochemische und biologische Analysen für Umwelt- und Forschungszwecke durchgeführt werden. «Die Umweltgeschichte ist im Boden gespeichert», sagt Wessels. Aus den Proben könne man beispielsweise herauslesen, welche Organismen es zu bestimmten Zeiten gab oder welche Nährstoffe damals vorkamen. Bisherige Daten beschränken sich nach Angaben von Schwalb auf die letzten 16 000 Jahre seit der letzten Eiszeit. Mit dem neuen System soll bis in eiszeitliche Ablagerungen vorgedrungen werden.