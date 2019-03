Stuttgart (dpa/lsw)Ausländer, die gut integriert sind und bereits länger im Südwesten arbeiten, sollen eine bessere Bleibeperspektive bekommen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe könne künftig sogenannte Ermessensduldungen für ausreisepflichtige Ausländer in Beschäftigung erteilen, hieß es am Mittwoch beim Innenministerium in Stuttgart. «Dadurch werden wir weitestgehend vermeiden, dass im Laufe dieses Jahres Ausländer und ihre Familienangehörigen abgeschoben werden, obwohl sie bereits die Voraussetzungen der künftigen Beschäftigungsduldung erfüllen», sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut Mitteilung.

Voraussetzung für eine solche Duldung sei unter anderem, dass der Betreffende seit mindestens 12 Monaten geduldet ist, seit mindestens 18 Monaten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausübt und der Lebensunterhalt gesichert ist. «Umgekehrt muss aber auch klar sein: Wer die Voraussetzungen der künftigen Regelung nicht erfüllt und auch kein Bleiberecht im Übrigen für sich geltend machen kann, muss unser Land wieder verlassen», sagte Strobl. Bleiben könne nur, wer eine Bleibeperspektive habe, sich an die Regeln halte, nicht straffällig werde oder über seine Identität täusche.

Mit der neuen Regelung komme man einem Wunsch der Unternehmen im Südwesten nach, gut integrierten arbeitenden Ausländern Planungssicherheit bis zum Erlass einer bundesweiten Regelung zur Beschäftigungsduldung zu geben, hieß es beim Ministerium weiter.

Der Baden-Württembergische Handwerkstag begrüßte den Schritt des Innenministeriums. Allerdings seien die Voraussetzungen zu restriktiv, sagte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Viele arbeitende Geflüchtete seien in den Jahren 2015 und 2016 ins Land gekommen. Da die Bearbeitungszeiten der Asylverfahren aber teils sehr lange dauerten, hätten aber Viele den Status der Duldung noch nicht oder noch nicht so lange. «Diese Menschen und ihre Arbeitgeber würden also nicht von der Neuregelung profitieren. Das ist nicht im Sinne des Handwerks; wir wünschen uns hier eine Verkürzung der Frist.»

Auch die Grünen und die SPD im Landtag begrüßten die neue Regelung zur Duldung - verwiesen aber auch darauf, dass sie aus ihrer Sicht schon früher hätte kommen sollen. «Eine solche Regelung im Land war längst überfällig, um gut integrierten Flüchtlingen eine Perspektive zu geben», teilte der der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Daniel Lede Abal, mit. «Die Wirtschaft sucht händeringend nach Fachkräften. Deshalb kann es sich Baden-Württemberg als wirtschaftsstarker Standort nicht leisten, so lange abzuwarten, bis die Bundesregierung mit der Umsetzung eines Einwanderungsgesetzes in die Gänge kommt.»