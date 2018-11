Anzeige

Von Alexander Huberth





Pforzheim - Sie will einfach nicht schwinden, diese Distanz. Diese virtuelle Armlänge Abstand, auf die Hans-Ulrich Rülke seine Gesprächspartner hält. Manche Politiker haben das Talent zum Menschenfänger. Der FDP-Spitzenkandidat gehört gewiss nicht dazu. In Pforzheim kennen sie ihn schon lange. Und es gibt nicht wenige, die Rülke und seine Scharfzüngigkeit fürchten. Vor allem im Gemeinderat, in dem er sich in immer kürzer werdenden Abständen mit Oberbürgermeister Gert Hager (SPD) anlegt. Zudem bemängeln Rülkes Kritiker in Pforzheim, der 54-Jährige lehne alles ab. Ein Vorwurf, den Rülke von sich weist, wie so oft mit einem leisen Lächeln, das sich irgendwo zwischen Sarkasmus und Zynismus bewegt.

Männergespann mit Mappus

Trotzdem: Er ist ein Mann für die scharfen Töne. Die hat Rülke aus Pforzheim mit in den Landtag gebracht. Seit 2006 ist er Abgeordneter für den Enzkreis, 2009 wählte ihn die FDP-Fraktion zu ihrem Vorsitzenden, als Nachfolger des mittlerweile verstorbenen Ulrich Noll. „Ein Putsch“, sagen einige Beobachter bis heute. „Ein veritabler Unfall“, sagte Rülke seinerzeit. Damals wurde die baden-württembergische Polit-Landschaft erstmals auf das Männergespann Stefan Mappus und Hans-Ulrich Rülke aufmerksam. Mappus, seinerzeit CDU-Fraktionschef und auf dem Weg ins Amt des Ministerpräsidenten, sei unzufrieden mit Noll gewesen und habe gefordert, diesen abzusägen, wurde gemunkelt. Bis heute ist nicht klar, ob das stimmt, oder ob die Fraktion Noll nur einen Denkzettel verpassen wollte, der in Nolls Abwahl endete.

Seither hat sich viel verändert: Die FDP ist aus dem Bundestag sowie aus der Landesregierung geflogen. Rülkes Pforzheimer Kumpel Mappus hat das Amt des Ministerpräsidenten verloren - und etliche sogenannte Freunde obendrein. Geblieben ist Rülke. Der hat Mappus zwar für den EnBW-Deal kritisiert, sich als Freund aber nie von ihm abgewendet. Genau das haben ihm manche zum Vorwurf gemacht, in der eigenen Partei, in den Medien, vor allem aber in der CDU. Doch nicht mit Rülke. Wegen ein bisschen Gegenwind kündigt er keine Freundschaft.

Man würde gerne mehr über den privaten Rülke, den Vater von drei Kindern, erfahren. Seine Freunde nennen ihn Uli, wer ihn näher kennt, sagt, dass Rülke ein sehr unterhaltsamer, witziger Typ sein kann. Davon zeigt er in der Öffentlichkeit wenig, er lässt nur raus, was er will. Zum Beispiel das spektakuläre Foto, das ihn als jungen Schlacks in Badehose zeigt. Wer mag, kann das als ironischen Bruch zu den Wahlkämpfen in Hamburg und Bremen verstehen, wo die FDP erfolgreich mit dem Sexappeal der jungen Kandidatinnen Katja Suding und Lencke Steiner spielte. Rülke zeigt also auch Bein - nur anders.

Die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) verspottete ihn kürzlich als Posterboy, auch die „Pforzheimer Zeitung“ nahm das Foto auf die Schippe. Rülke wird’s gefreut haben: Aufmerksamkeit ist die Währung, die im Wahlkampf zählt, in dem die FDP zwischen Grünen und CDU, zwischen Winfried Kretschmann und Guido Wolf unterzugehen droht. Über allem schwebt die Flüchtlingskrise, in der die Liberalen kaum Gehör finden.

In Umfragen hat sich die FDP bei sechs Prozent stabilisiert. Für Schwarz-Gelb dürfte es trotzdem kaum reichen. Also vielleicht Grün-Rot-Gelb? Solchen Gedankenspielen hat die FDP beim kleinen Parteitag einen Riegel vorgeschoben. Zu groß ist Rülkes Abneigung gegen die Grünen im Allgemeinen und Kretschmann im Speziellen.

Der Wahlkampf ist anders, als man das von der Rülke-FDP gewohnt ist. Zum Auftakt ließen die Liberalen einen Spruch drucken: „Du kannst Rülke nicht ändern. Aber Rülke etwas im Land.“ Journalisten, die oft mit Rülke zu tun haben, sind von so viel Selbstironie überrascht. Es ist zwar durchaus so, dass Rülke gern lacht. Aber am liebsten über die anderen. Nach dem grün-roten Wahlsieg vor fünf Jahren bombardierte sein Büro die Redaktionen fast täglich mit Pressemitteilungen. Stets gespickt mit bissigen Bonmots Rülkes. Irgendwann ging es nur noch um den guten Spruch, nicht um die Sache.

Verhältnis zu Medien schwierig

Überhaupt - sein Verhältnis zu den Medien ist schwierig. Kürzlich rechnete er dem SWR vor, in einer Fernsehdebatte unverhältnismäßig wenig Redezeit zu erhalten. Sagt man ihm, das wirke kleinkariert, beharrt er auf den Fakten und rechnet ein weiteres Mal die Minuten vor, die er seiner Ansicht nach hätte bekommen müssen.

Es sind solche Momente, in denen man denkt, Rülke steht sich manchmal selbst im Weg. Niemand wird seinen Scharfsinn in Zweifel ziehen. Aber Wähler benötigen auch Gefühl. Doch Rülke seziert Widerworte in Debatten so kühl wie ein Pathologe Leichen auf dem Untersuchungstisch.

Wer mit ihm spricht, merkt schnell, dass Rülkes Selbstvertrauen riesig ist. Ob ihm dies die Fähigkeit zur Selbstkritik geraubt hat? „Es ist durchaus so, dass ich mit meinem Umfeld, auch in der Fraktion, die Dinge und Handlungsweisen diskutiere. Und an der einen oder anderen Stelle stellt man sich die Frage, ob man nicht etwas ändern muss. Ich bin auch nicht beratungsresistent. Ich wüsste aber nicht, dass mir jemand einen schweren politischen Fehler nachweisen kann.“ Da ist es wieder, dieses Beharren auf Beweiskraft. Dieses Unterkühlte. Selbst wenn Rülke sich über jemanden ärgert, fällt kein unkalkuliertes Wort. Nicht über Kretschmann, den Rülke nicht angreifen kann, den er aber für schwach hält. Kretschmanns Stärke liegt in der Beliebtheit, im Väterlichen. Mit solchen Kategorien kann Rülke wenig anfangen.

Noch ein Versuch: Gibt es etwas, was er an sich ändern würde? „Ja“, sagt er, „dazu besteht am 13. März Gelegenheit, dann wollen wir in die Regierung.“ Eine typische Rülke-Antwort. Gemeint war etwas anderes. Persönliches. „Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich musikalisch begabter wäre“, sagt Rülke schließlich. Dabei beherrscht er zumindest die Klaviatur der Rhetorik perfekt. Kretschmann hat er einst wegen dessen Haushaltspolitik als „Winfriedos Kretschmannakis“ bezeichnet, als Regierungschef also, der für griechische Verhältnisse sorgt. Für Finanzminister Schmid (SPD) prägte er den Spitznamen „der kleine Nils“. Als Rülke daran erinnert, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Dass er im Umkehrschluss als „Brüllke“ bezeichnet wird, nimmt er gelassen. So bleibt bei dieser schwierigen Annäherung an den Menschen Rülke hängen: Er ist ein Mann, der mit sich im Reinen ist. Rülke findet Rülke ziemlich gut. Er widerspricht nicht.

persönliche fragen an hans-ulrich rülke

Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich . . .

. . . ein paar mehr graue Haare, als mir recht sind.

Das schönste Lob, das ich je bekommen habe . . .

. . . ist die Tatsache, dass mich meine Landtagsfraktion in fünf Jahren dreimal in geheimer Wahl zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat.

Mit Humor ertrage ich nur . . .

. . . manche Entscheidung in der Pforzheimer Kommunalpolitik.

Ich habe mein Gehalt verdient, weil . . .

. . . ich in der Regel rund hundert Wochenstunden dafür arbeite.

Eine Fähigkeit, die ich als Politiker verloren habe, . . .

. . . ist die, mir Kritik an meiner Person oder meiner Politik zu Herzen zu nehmen.

Meine politischen Gegner verkennen an mir . . .

. . . gar nichts. Die Intelligenten unter Ihnen schätzen mich richtig ein. Bei den anderen ist es mir gleichgültig.

Ohne eine lebhafte Diskussion . . .

. . . würde es mir auf Dauer langweilig.

Der Satz „Das wird man doch mal sagen dürfen“ ist . . .

. . . unnötig. Entweder man kann es ohne diese Einleitung sagen, oder man sollte den Mund halten.

Wenn die Politik weiterhin . . .

. . . .die Stimmung der Menschen in der Flüchtlingskrise unterschätzt, dann werden die Rechtsradikalen stärker und stärker.

Wenn ich die Möglichkeit hätte, ein politisches Projekt sofort durchzusetzen, . . .

. . . dann würde ich den Mittelstand um 25 bis 30 Prozent an unnötiger Bürokratie und schädlichen Gesetzen entlasten.

Mit meinem ersten selbstverdienten Geld . . .

. . . habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Und ich bin auch ohne Winfried Hermanns Radwege überall damit hingekommen.

Wenn ich nicht in Deutschland leben würde, . . .

. . .dann wollte ich trotzdem in einer liberalen Demokratie leben. Etwas mehr Mut zur Marktwirtschaft könnte vielleicht sein, und gerne hätte ich ein Haus am Meer.

