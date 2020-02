Mehr zum Thema AfD-Landesvorstand beschließt geschlossenen Rücktritt

Böblingen (dpa/lsw)Mehrere Hundert Menschen wollen am Samstag gegen den zweitägigen Landesparteitag der AfD in Böblingen demonstrieren. Es gebe keine Hinweise auf einen gewalttätigen Verlauf der Proteste, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Sowohl der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) als auch das Bündnis «Buntes Böblingen» riefen zu Kundgebungen gegen den Parteitag auf. Beide erwarten zusammen bis zu 500 Teilnehmer. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg zieht für den Einsatz Kräfte aus dem ganzen Land zusammen.

Die AfD Baden-Württemberg steckt seit langem in einer heftigen Führungskrise. Der Landesvorstand hat angekündigt, noch vor dem Parteitag am Wochenende geschlossen zurücktreten zu wollen.