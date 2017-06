Tübingen (dpa/lsw) - Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist als nachhaltige Tourismusregion ausgezeichnet worden. In einem Wettbewerb des Bundesumweltministeriums und des Deutschen Tourismusverbands setzte sich die Region gegen 27 Bewerber durch, wie der Tourismusverband am Mittwoch mitteilte. «Nachhaltige Tourismuskonzepte schützen Umwelt und Natur und sichern zugleich wirtschaftliche Zukunft in ihren Regionen», erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Umweltministerium, Florian Pronold. Zu den Kriterien zählten unter anderem Schutz von Natur und Landschaft, Gemeinwohl und Lebensqualität sowie lokaler Wohlstand.

Im Biosphärengebiet Schwäbische Alb ziehen Tourismus- und Naturschutzverbände, Gemeinden, Unternehmen und Bürger an einem Strang, wie der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes, Reinhard Meyer, sagte.