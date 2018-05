Anzeige

Rutesheim (dpa/lsw) Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Kreisstraße bei Rutesheim (Kreis Böblingen) gegen einen Straßenposten geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Samstag mit. Dann sei er mit dem Straßenpfosten zusammengestoßen und gestürzt. Den Angaben zufolge wurde der Biker am Oberkörper und den Beinen verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.