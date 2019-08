Heidelberg (dpa/lsw)Doch kein Freibier: Nach dem Diebstahl von 300 Bierfässern von einem Getränkemarkt in Heidelberg ist ein 34 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden. 170 Fässer konnte die Polizei nach Angaben vom Mittwoch am Vortag bei ihm sicherstellen. Wo die restlichen 130 Fässer geblieben sind, konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Ein Zeuge hatte die Fässer auf einem Grundstück in einem nahe gelegenen Stadtteil entdeckt und die Beamten informiert. Der 34-Jährige soll auch Laptops, Kameras und Handys gestohlen haben. Die 300 Bierfässer sind laut Polizei 9000 Euro wert.