Waldenbuch (dpa) - Eine Biene, die sich in ein Auto verirrt hat, hat einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Wagen in Waldenbuch (Landkreis Böblingen) unterwegs, als das Tier in seinen Wagen flog. Der junge Mann erschrak so heftig, dass er auf das Auto einer 70-Jährigen auffuhr. Die Frau und zwei acht Jahre alte Kinder in ihrem Wagen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

