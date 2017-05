Biber leben im Wasser und an Land. Im Kreis Esslingen haben sie sich in einigen Biotopen angesiedelt.

Biber leben im Wasser und an Land. Im Kreis Esslingen haben sie sich in einigen Biotopen angesiedelt. Foto: Archivbild: dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als hundert Jahre war der Biber aus Baden-Württemberg verschwunden, nun ist er wieder da und auf dem Vormarsch. Wie aus Zahlen des Deutschen Jagdverbandes (DJV) hervorgeht, wurde das Nagetier in 21 Prozent der hiesigen Reviere beobachtet. Von 2011 bis 2015 ist sein Vorkommen um acht Prozent gestiegen. Baden-Württemberg gehört damit nach Brandenburg, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zu den Bundesländern mit den häufigsten Sichtungen. Seine Rückkehr löst jedoch nicht nur Begeisterung aus.

„Der Biber richtet lokal bereits erhebliche Schäden an“, sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU). Es könne nicht sein, dass Landwirte und Bürger allein für die Schäden aufkommen müssen. „Dort, wo er zum Problem wird, müssen wir Lösungen finden.“ Sein Ministerium erwägt eine Freigabe zur Jagd. Allerdings steht der Biber unter Naturschutz.

Vor einer Jagd warnte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Baden-Württemberg. Es sei nur schwer zu erkennen, ob ein Biber Jungtiere hat, weil diese im unterirdischen Bau verbleiben. Ein Abschuss der Elterntiere könne einen qualvollen Tod der Jungen zur Folge haben. BUND-Naturschutzfachmann Thomas Giesinger hebt hervor: „Der Biber nimmt uns Menschen auch Arbeit ab, in dem er Biotope herstellt.“ Er schaffe Lebensräume, in denen sich etwa der Eisvogel und Libellenarten wohlfühlten.

Die Naturschützer schätzen, dass etwa 3500 Biber im Südwesten leben. Sie sind vor allem an der Donau sowie dem Hochrhein und ihren Nebenflüssen zu finden.

Anzeige