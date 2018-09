Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Zwei Unbekannte haben einen bewusstlosen Mann verprügelt und bestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die zwischen 20 Jahre und 30 Jahre alten Täter den auf dem Boden liegenden Mann in der Stuttgarter Innenstadt am Mittwochmorgen angesprochen und geohrfeigt. Der 36-Jährige soll Alkohol und Drogen zu sich genommen haben. Als der Mann nicht reagierte, stahlen die Unbekannten Bargeld und Handy aus den Taschen ihres Opfers. Danach traten sie ihn mehrfach und flüchteten.