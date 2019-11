Bruchsal (dpa/lsw) Ein bewaffneter Räuber hat am Freitagabend ein Wettbüro in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der maskierte Mann eine 48 Jahre alte Angestellte mit einer Pistole und verlangte das Geld aus der Kasse. Danach tauchte der Räuber mit seiner Beute in der Dunkelheit unter.