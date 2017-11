Anzeige

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Radfahrer hat in Heidelberg sein Fahrrad auf eine Polizistin geworfen. Sie wich aus, verletzte sich aber leicht an der Hand. Eine Streife hatte den 30-Jährigen am Donnerstagmorgen gestoppt, weil er durch seine Fahrweise aufgefallen war. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Mann vergeblich, dem Streifenwagen davonzufahren. Während der Kontrolle habe er die Polizisten beleidigt und unvermittelt sein Fahrrad auf die Beamtin geworfen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ihm droht eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Den Heimweg musste der Mann zu Fuß antreten.