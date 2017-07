Schwetzingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener Radfahrer hat einem Polizeibeamten bei einer Kontrolle in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) in die Hand gebissen. Der 29-Jährige fiel der Streife am Sonntagmorgen nicht nur auf, weil er einen Luftballon um den Hals gewickelt und eine Sektflasche in der Hand hielt, sondern auch weil er extrem unsicher fuhr und mehrmals zu stürzen drohte. Der Aufforderung anzuhalten kam der Mann nicht nach. Dann hielt er doch an und rannte ohne Fahrrad davon.

Die Ordnungshüter holten ihn ein und hielten ihn fest. Der Betrunkene fing an zu schreien, beleidigte die Beamten, schlug, trat und spuckte nach ihnen. Als ihm Handschellen angelegt wurden, fügte er einem Beamten eine tiefe blutende Bisswunde an der Hand zu.

Der 29-jährige wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auch unter Drogeneinfluss stand.

