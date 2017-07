Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Ein Betrunkener ist mit seinem E-Bike von der Fahrbahn abgekommen und ausgerechnet gegen die Mauer des Polizeireviers in Tauberbischofsheim gefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat sich der 63 Jahre alte Mann bei dem Aufprall am Freitagabend eine stark blutende Platzwunde am Kopf zugezogen. Ein erster Alkoholtest hatte ergeben, dass er einen Blutalkoholwert von 2,3 Promille hatte. Daher wurde im Krankenhaus nicht nur die Verletzung behandelt, sondern dem Mann auch eine Blutprobe entnommen. Falls er einen Auto- oder Motorradführerschein besitzt, müsse er mit einem Fahrverbot rechnen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Anzeige