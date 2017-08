Breisach (dpa/lsw) - Ein betrunkener Mann ist mit seinem Auto gegen einen Streifenwagen der Polizei geprallt. Nach Angaben der Polizei war der 34 Jahre alte Mann in Schlangenlinien zwischen Ihringen und Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs. Dabei soll es am Mittwochabend „immer wieder zu Beinahe-Unfällen mit dem Gegenverkehr gekommen sein“, wie die Beamten mitteilten. In Ihringen habe der Mann durch seine Fahrweise sogar zwei Fußgänger in Gefahr gebracht.

Bei Breisach stoppten Streifenbeamte den Fahrer schließlich, der beim Anhalten mit seinem Wagen in das Polizeiauto krachte, das anschließend nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden liege bei mehreren tausend Euro, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fahrer musste zur Blutentnahme, damit sein Alkoholwert bestimmt werden konnte. Sein Führerschein wurde einbezogen.

