Betrunkener Fahrer kracht mit Sattelschlepper in Bahndamm

Bei dem Unfall entstanden 100.000 Euro Schaden

Ein betrunkener Fahrer hat am Sonntag in Metzingen etwa 100.000 Euro Schaden verursacht. Er steuerte seinen tonnenschweren Sattelschlepper in Metzingen in einen Bahndamm.