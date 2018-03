Anzeige

Tübingen (dpa/lsw) Ein Obdachloser auf der Suche nach Klamotten ist in Tübingen in einem Altkleidercontainer stecken geblieben. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann sei mit Hilfe eines anderen Obdachlosen am Freitagabend hineingeklettert, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Passantin beobachtete das Treiben der beiden Betrunkenen und verständigte die Beamten. Beim Eintreffen der Polizisten steckte der Mann noch immer im Container fest. Da mit «weiteren Störungen» gerechnet wurde, kamen die 40 und 52 Jahre alten Obdachlosen in Gewahrsam, wie es weiter in der Polizeimitteilung heißt.