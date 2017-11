Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstag in Ulm Autos gerammt, bevor sie von Passanten gestoppt wurde. Die Fahrerin fiel nach Angaben der Polizei zuerst auf dem Gelände einer Tankstelle auf. Sie rangierte in auffallend unsicherer Fahrweise und rammte beim Ausfahren eine offenstehende Fahrertür eines Fahrzeugs. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter. Die Frau wurde dabei von Überwachungskameras gefilmt.

Sie ordnete sich auf die Linksabbiegerspur ein, fuhr aber bei Grün unbeirrt geradeaus weiter und rammte ein neben ihr fahrendes Fahrzeug. Die 44-Jährige übersteuerte ihr Auto und blieb im Grünstreifen stehen. «Anstatt sich um die Unfallschäden zu kümmern, machte die Dame nun deutliche Anstalten, wieder von der Unfallstelle zu flüchten», formulierte die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Die Weiterfahrt der Frau wurde jedoch von Passanten gestoppt. Diese zogen kurzerhand den Zündschlüssel ab und übergaben die sichtlich betrunkene Frau der Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit von mehr als 1,1 Promille. Die Frau muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.