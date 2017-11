Anzeige

Oggelshausen (dpa/lsw) - Um einen Unfall zu vertuschen, hat eine betrunkene Autofahrerin der Polizei einen Zusammenstoß mit einem Wildtier vorgegaukelt. Die Polizei stellte nach Auskunft vom Samstag schnell Ungereimtheiten bei diesem Unfall in der Nähe von Oggelshausen (Kreis Biberach) fest. Die Unfallbeschädigungen am Fahrzeug der 33-Jährigen stimmten mit der Unfallschilderung am Freitagabend nicht überein. Ferner bemerkten Beamte, dass die Frau Alkohol getrunken haben muss. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die Frau weit über dem Grenzwert zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Es kam heraus, dass die 33 Jahre alte Frau tatsächlich von der Fahrbahn abkam, einen Gartenzaun durchbrach und durch ein Privatgrundstück fuhr.

Jetzt trägt die Frau laut Polizei trägt nicht nur die Kosten für die Blutentnahme, sondern muss sich auch wegen des Unfalls in betrunkenem Zustand verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg soll folgen. Der Führerschein wurde einbehalten.