Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Betrug erschlichene Staatsbürgerschaften sollen nach dem Willen der Bundesländer deutlich länger wieder entzogen werden dürfen als bisher. Die Landesinnenminister wollen den Bund bei ihrer Konferenz ab dem 6. Juni in Quedlinburg auffordern, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbeiten. Baden-Württemberg hatte den Antrag bei der vergangenen Konferenz im Dezember eingebracht. Eine Arbeitsgruppe der Minister folgte dem Vorschlag. Der Zeitraum, innerhalb dessen man eine rechtswidrig erschlichene Einbürgerung zurücknehmen kann, soll nach dem Vorschlag Baden-Württembergs von fünf auf zehn Jahren erhöht werden.

Zudem soll im Gesetz festgeschrieben werden, dass die eindeutige Klärung der Identität die Voraussetzung für die Einbürgerung ist. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die deutsche Staatsbürgerschaft sei das größte Geschenk, dass der deutsche Staat einem Ausländer machen könne. «Das ehrliche, aufrichtige Bekenntnis zum deutschen Staat, seinen Werten, seiner Grundordnung ist das tragende Fundament der Einbürgerung.» Das setzte die sichere Feststellung der Identität voraus. Auf keinen Fall dürfe die Einbürgerung dazu dienen, eine neue Identität zu schaffen.

Nach Angaben des Landesinnenministeriums ergab eine Umfrage in den Bundesländern, dass die Einbürgerung in den vergangenen Jahren in 58 Fällen zurückgenommen werden musste, weil etwa eine Täuschung über die Identität vorlag. In 342 Fällen habe aber kein entsprechendes Verfahren mehr eingeleitet werden können, da die derzeit geltende Fünfjahresfrist bereits verstrichen gewesen sei. Die Dunkelziffer liege vermutlich deutlich höher, da einige Bundesländer diese Zahlen gar nicht oder nicht systematisch erfassten.