Stuttgart (dpa/lsw) - Besucheransturm im Landtag: Mehr als 800 Bürger haben sich vom sanierten Gebäude und vom neuen Bürger- und Medienzentrum einen Eindruck verschafft. „Wir sind sehr erfreut und gleichzeitig überrascht von der großen Resonanz auf unser Angebot“, sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Samstag einer Mitteilung zufolge. Nach Angaben einer Landtagssprecherin war das Interesse, etwa den Plenarsaal - das Herzstück des Landtags - zu besuchen, größer als erwartet. Viele Bürger hätten erwartet, einfach so in den Saal gehen zu können. Aus Sicherheitsgründen gab es zu festen Uhrzeiten vier Führungen mit bis zu 150 Besuchern.

Etwa 600 Menschen hätten so Gelegenheit für einen Einblick in den Plenarsaal gehabt. Bürger durften dort auch auf den Sitzen der Abgeordneten Platz nehmen. Viele mussten einer Mitteilung zufolge aber auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden. Pro Jahr sind nach Landtagsinformationen vier Samstagsöffnungen geplant.

„Das Interesse war einfach überwältigend. Der Andrang zeigt, dass unser Parlament den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegt“, sagte Aras. Es war das erste Mal, dass das Bürger- und Medienzentrum am Samstag für spontane Besuche geöffnet war. Die nächste Gelegenheit zur Besichtigung des Landtags samt Bürger- und Medienzentrum ist am 14. Oktober - während der „Stuttgartnacht“, für die Tickets verkauft werden.