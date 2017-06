Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Bürgerfest im sanierten Landtag haben die Menschen das neue Bürger- und Medienzentrum für sich entdeckt. Rund 12 000 Besucher waren laut Landtag vor Ort. „Fühlen Sie sich nicht als Gast. Es ist auch Ihr Landtag“, sagte die Parlamentspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) bei der Eröffnungsrede des Bürgerfests zu den Besuchern. Diese Offenheit solle in Zukunft immer da sein.

Die Sicherheitsvorkehrungen waren hoch: Der gesamte Landtag war eingezäunt und die Besucher mussten gründlichen Taschenkontrollen über sich ergehen lassen. Jeder Reißverschluss musste geöffnet und der Inhalt der Taschen heraus geholt werden. Bis zu 50 Beamte standen laut Polizei um das Gebäude.

An mehreren Orten gab es Aktionen der Landtagsmitglieder: Einige Abgeordnete erzählten von ihren Talenten. Manfred Kern und Dorothea Wehinger (beide Grüne) sangen mit Gitarre „Die Gedanken sind frei“.

Neben dem Landtag entstand in den vergangenen zwei Jahren ein Bürger- und Medienzentrum. Dort sollen zukünftig mehr als 40 000 Besucher sehen, wie die Abgeordneten arbeiten. Das Bürger- und Medienzentrum kostete rund 17,5 Millionen Euro. Der gut 50 Jahre alte und denkmalgeschützte Landtag war für insgesamt 52 Millionen Euro saniert worden.

