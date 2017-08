Stuttgart (dpa/lsw) - Das Getreide auf den Feldern im Südwesten könnte die ungünstigen Wetterbedingungen in diesem Jahr besser überstanden haben als zunächst erwartet. Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes wird die Ernte trotz der Mischung aus Frost, Hitze, Trockenheit und Starkregen wohl etwas besser ausfallen als im schwachen Vorjahr. 2,92 Millionen Tonnen Getreide seien aber immer noch weniger als der Durchschnitt der vergangenen Jahre, teilte die Behörde am Dienstag in Stuttgart auf Basis vorläufiger Zahlen mit.

Grund für die unterdurchschnittliche Gesamtmenge, so die Statistik, ist vor allem der Rückgang der Anbaufläche. Gemessen am Ertrag pro Hektar verläuft die Getreideernte in diesem Jahr überdurchschnittlich - vor allem der Anbau von Gerste wirft deutlich mehr ab als üblich. Die Landwirte im Südwesten ziehen am Donnerstag eine erste Bilanz der diesjährigen Ernte.

