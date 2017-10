Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf Baden-Württembergs Straßen sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres vergleichsweise viele Menschen ums Leben gekommen. Das geht aus Daten hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. Demnach gab es bundesweit 2122 Verkehrstote und damit ähnlich viele wie im Vorjahreszeitraum. In Baden-Württemberg starben mit 304 aber besonders viele Menschen bei Unfällen - zehn Menschen mehr als in den ersten acht Monaten des Vorjahres. Mehr waren es nur in Bayern - dort wurden 386 Fußgänger, Radler, Auto- oder Motorradfahrer getötet - und in Nordrhein-Westfalen mit 333 Verkehrstoten. Die meisten Verletzten zählten die Statistiker in Nordrhein-Westfalen (50.031), Bayern (46.280) und Baden-Württemberg (31.672), die wenigsten in Bremen mit 2553. Insgesamt zählte die Polizei zwischen Januar und August nach Angaben der Statistiker bundesweit 1,7 Millionen Verkehrsunfälle.