Stuttgart (dpa) - Der deutsche Vizemeister Philipp Herder hat am Samstag überlegen die nationale Qualifikation für die Turn-Weltmeisterschaften vom 2. bis 8. Oktober in Montreal gewonnen. Der 25-jährige Berliner setzte sich in Stuttgart mit 82,450 Punkten vor dem Erfurter Nils Dunkel (80,450) und dem Stuttgarter Alexander Maier (77,500) durch.

Erfolgreiche Comebacks nach langen Zwangspausen aufgrund von Operationen feierten die Olympia-Turner Andreas Toba und Andreas Bretschneider. Dem Hannoveraner Toba gelangen an seinen beiden Geräten Ringe (14,35 Punkte) und Pauschenpferd (14,100) die besten Wertungen des Tages, womit hinter seiner Nominierung für das sechsköpfige WM-Team kein Fragezeichen mehr stehen dürfte.

Gleichfalls stark kehrte Bretschneider nach neun Monaten Pause wegen zweier Schulter-OPs zurück. Der Chemnitzer bot am Reck eine Übung mit Schwierigkeit 6,6, die in Montreal für den Einzug ins WM-Finale reichen dürfte (14,35 Punkte).

Mit einer Enttäuschung endete die einzige Qualifikation für den Olympia-Zweiten Marcel Nguyen. Der Stuttgarter stürzte am Barren beim Handstand auf einem Holm und leistete sich einen Tag nach seinem 30. Geburtstag weitere Unsicherheiten an seinem Spezialgerät.