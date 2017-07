Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will laut einem Medienbericht die Polizei mit Hunderten Schreibkräften entlasten. Wie die „Bild“-Zeitung am Montag berichtet, sollen 400 Notariatsangestellte eingestellt und für die Polizei umgeschult werden. „Wir sind angetreten, um unsere Polizei zu stärken“, sagte er dem Blatt. „Genau das tun wir damit.“ Die Schreibkräfte sollen den Beamten Papierarbeit abnehmen, damit die sich mehr auf ihre Arbeit als Streife konzentrieren können.

Zum 1. Januar werden demnach die rund 300 staatlichen Notariate im Land aufgelöst. Neben 1900 Notaren sind der Zeitung zufolge mehrere hundert Angestellte betroffen, die Strobl holen will. „Mit ihrem Know-how sind sie wie geschaffen für die Arbeit bei der Polizei.“

Anzeige