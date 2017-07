Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als 180 junge Migrantinnen sind in Baden-Württemberg jährlich von einer Zwangsheirat bedroht. Wie eine Sprecherin der Beratungsstelle Yasemin am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, wird diese Zahl in den kommenden Jahren aufgrund der großen Flüchtlingsbewegung weiter steigen. Dafür richtet die Beratungsstelle zusätzliche Präventionsangebote an Schulklassen ein, in denen überwiegend Migranten ohne Deutschkenntnisse sitzen. Die Einrichtung fordert zudem mehr finanzielle Unterstützung der Landesregierung, um zusätzliche Notunterkünfte für junge Mädchen einzurichten, die aus ihren Familien flüchten.

Außerdem will die Stelle einen männlichen Mitarbeiter einstellen, der sich um junge Männer kümmert, die mit denselben Problemen konfrontiert sind. Yasemin ist ein Angebot der Evangelischen Gesellschaft (eva). Es wird seit 2012 vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg mit rund 130 000 Euro im Jahr gefördert.

