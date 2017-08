Stuttgart (dpa/lsw) - Mit dem Insektizid Fipronil verseuchte Eier aus den Niederlanden sind auch nach Baden-Württemberg geliefert worden. Das teilte das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Donnerstag in Stuttgart mit. Den Verbrauchern werde empfohlen, derzeit auf den Verzehr von Eiern mit dem Stempel „NL“ zu verzichten. Die Rückrufaktionen des Handels liefen. Der Umfang sei noch unklar.

Sicherheitshalber kontrolliert Baden-Württemberg auch die Eier aus dem eigenen Bundesland auf Fipronil. Bisher gebe es aber keine Hinweise auf Belastungen. Die betroffenen Eier aus den Niederlanden waren zuvor bereits in mehreren Bundesländern aufgetaucht, darunter in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen.

Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung bestehe für Erwachsene keine Gesundheitsgefahr, teilte das Ministerium weiter mit. Für Kinder sei ein eingeschränktes Gesundheitsrisiko nicht auszuschließen.

